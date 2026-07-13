Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Главное о последствиях урагана в Москве, Петербурге и других регионах. «Молния обесточила половину дома»

Главное о последствиях урагана в Москве, Петербурге и других регионах. «Молния обесточила половину дома»

Ураган оставил без света 42 тысячи жителей Ленинградской области Мощнейший циклон обрушился на европейскую часть России 11 июля.

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