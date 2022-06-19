Военное обозрение

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Под Красным Лиманом подразделения ВСУ бросили оружие, включая югославские гранатомёты «Золя»

Под Красным Лиманом подразделения ВСУ бросили оружие, включая югославские гранатомёты «Золя»

После освобождения союзными войсками Красного Лимана на северо-западе Донбасса подразделения ВСУ пытались закрепиться в лесополосе, оборудовав новую линию обороны.

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