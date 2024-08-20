Трамп заявил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября

REUTERS/Mike Segar Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News, которые должны были пройти 4 сентября, заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
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