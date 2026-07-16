В Архангельске полицейскими задержан подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области был установлен предполагаемый наркокурьер – местный житель 1987 года рождения.
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