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В Петербурге пьяного военного задержали за стрельбу на улице

В Петербурге пьяного военного задержали за стрельбу на улице

В Санкт-Петербурге местный житель открыл стрельбу на улице. Об этом сообщает "Фонтанка". Инцидент произошел 2 июня у дома 34 корпус 1 по проспекту Маршала Жукова, в полицию позвонила женщина и рассказала, что ее напугал звук автоматной очереди.

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