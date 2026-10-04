«Чернокожий гей-сионист» и поддержка Украины: что известно о старшем внуке Шуфутинского?

Telegram-канал Mash пишет, что старший внук певца Михаила Шуфутинского называет себя «чернокожим геем*-сионистом» (*ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).
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Миша должен гордиться своим внучком!