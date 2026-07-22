❗️Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Ялте, пострадали 17 человек, сообщил советник Аксенова https://t.
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❗️Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в Ялте, пострадали 17 человек, сообщил советник Аксенова https://t.
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