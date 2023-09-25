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Сборная Франции планирует сохранить Венсана Колле на посту главного тренера

Сборная Франции планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Венсаном Колле. Об этом заявил президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сьюта.

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