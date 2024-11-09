Я ничего не должен женщине! И чего я тогда вообще должен хотеть?

В

Воробей

Автор совершает ОГРОМНУЮ ошибку! Она оказалась неспособной проследить за тем, что является ИСТИННОЙ причиной лозунгов: "«Они меня используют, женщины – меркантильны!», «Я не должен ей платить», «Женщина хочет цветы? Да ей от меня только деньги нужны!» и «Дети? Это женская обязанность. Плати сама!». А причиной является ЗНАНИЕ мужчин в эмансипированном социуме статистики - более 70% разводов. То есть, средний мужчина, хотя не понимает АБСОЛЮТНО, что на самом деле является причиной такого высокого уровня риска в случае женитьбы, вполне способен номинально оценить размер этого риска. Оценка рисков, исторически, нормальная мужская обязанность, чтобы выжить. И ему он, такой тип риска, определённо не нравится! Из-за абсолютной неспособности понять истинную причину разводов он объясняет их примитивно: эмансипированные женщины заведомо выходят замуж планируя относительно скорый и очень вероятный развод. В результате чего этот мужчина осознаёт, что он потеряет всё, в том числе и будет должным платить долгосрочно алименты, при этом фактически лишившись функционального отцовства. Такой мужчина воспринимает себя просто заведомо обречённой жертвой! И с этой точки зрения все те лозунги приобретают вполне рациональный и логичный смысл.