Ну что, поговорим о «ничего не должен» – новой жизненной философии, захватившей некоторых мужчин! Сначала, конечно, была классика жанра: платоническое «я – добытчик» и «мужчина всегда первым идёт в бой».
Я ничего не должен женщине! И чего я тогда вообще должен хотеть?
Комментарии
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В
Воробей
Автор совершает ОГРОМНУЮ ошибку! Она оказалась неспособной проследить за тем, что является ИСТИННОЙ причиной лозунгов: "«Они меня используют, женщины – меркантильны!», «Я не должен ей платить», «Женщина хочет цветы? Да ей от меня только деньги нужны!» и «Дети? Это женская обязанность. Плати сама!». А причиной является ЗНАНИЕ мужчин в эмансипированном социуме статистики - более 70% разводов. То есть, средний мужчина, хотя не понимает АБСОЛЮТНО, что на самом деле является причиной такого высокого уровня риска в случае женитьбы, вполне способен номинально оценить размер этого риска. Оценка рисков, исторически, нормальная мужская обязанность, чтобы выжить. И ему он, такой тип риска, определённо не нравится! Из-за абсолютной неспособности понять истинную причину разводов он объясняет их примитивно: эмансипированные женщины заведомо выходят замуж планируя относительно скорый и очень вероятный развод. В результате чего этот мужчина осознаёт, что он потеряет всё, в том числе и будет должным платить долгосрочно алименты, при этом фактически лишившись функционального отцовства. Такой мужчина воспринимает себя просто заведомо обречённой жертвой! И с этой точки зрения все те лозунги приобретают вполне рациональный и логичный смысл.
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14 час.
Лариса Пашкова
Да, такие мужчины очень боятся за свои "несметные богатства", бедолаги, зато требований к женщине у них, как правило, вагон и маленькая тележка - а они и так красавчики и мамины радости, надо их любить просто так. Только все они забывают, что , для того, чтобы их любили просто так, должно быть одно необходимое и обязательное условие - мужчине должно быть не больше 5 лет!
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12 час.
Иван Ураганов
Всё по полочкам разложила.😂
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11 час.
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