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Mazda CX-5 покорил российский рынок: почему за 9 месяцев продажи взлетели в 6 раз!

Представьте: за девять месяцев 2026 года россияне купили 21 218 новых автомобилей марки Mazda — это в 512% больше, чем годом ранее, когда на учет поставили всего 3 465 машин.

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