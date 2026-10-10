Mazda CX-5 покорил российский рынок: почему за 9 месяцев продажи взлетели в 6 раз!

Представьте: за девять месяцев 2026 года россияне купили 21 218 новых автомобилей марки Mazda — это в 512% больше, чем годом ранее, когда на учет поставили всего 3 465 машин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым