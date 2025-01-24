Зеленский не должен был допускать конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Такую же претензию в эфире телеканала Fox News 23 января он высказал в адрес теперь уже бывшего президента Джозефа Байдена, который, в представлении Трампа, проделал «ужасную работу».