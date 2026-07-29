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ФедералПресс

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Европа в беде: EC придется умолять о пощаде, если Путин перейдет к «плану Б»

Европа в беде: EC придется умолять о пощаде, если Путин перейдет к «плану Б»

МОСКВА, 29 июля, ФедералПресс. Несколько дней назад глава дипломатического ведомства EC Кая Каллас с радостью объявила о введении против России 21-го пакета санкций и анонсировала разработку новых ограничений.

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