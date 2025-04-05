Бондарь о батареях: управляющие компании должны действовать Ирэн ОрлонскаяВ беседе с RT эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь разъяснил, в каких случаях замена радиаторов отопления должна осуществляться управляющей компанией, а когда это является обязанностью жильцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии