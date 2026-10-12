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Царьград

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"Росатом" хотят "выгнать" из ещё одной евространы: Разведка рассказала, зачем это нужно фон дер Ляйен

"Росатом" хотят "выгнать" из ещё одной евространы: Разведка рассказала, зачем это нужно фон дер Ляйен

Русскую госкорпорацию "Росатом" уже "выгнали" из Финляндии. Но Еврокомиссии этого оказалось недостаточно: теперь Урсула фон дер Ляйен планирует оставить без дешёвой энергетики и Будапешт.

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