ВС РФ окружили крупную группировку противника в Харьковской области Российские войска выбили подразделения противника из села Юрченково Волчанского района Харьковской области.
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ВС РФ окружили крупную группировку противника в Харьковской области Российские войска выбили подразделения противника из села Юрченково Волчанского района Харьковской области.
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