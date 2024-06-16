С 1 июля в России некоторые категории граждан освободят от уплаты комиссии по ЖКХ

Юрист рассказал, кто будет меньше платить за коммуналку.С 1 июля 2024 года в России несколько категорий граждан по решению президента Владимира Путина освобождаются от уплаты банковских комиссий за ЖКУ.
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