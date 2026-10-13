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Газета.ру

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ФСБ показала видео задержания японского корреспондента на Сахалине за шпионаж

ФСБ показала видео задержания японского корреспондента на Сахалине за шпионаж

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал кадры задержания японского корреспондента газеты Hokkaido Shimbun по подозрению в шпионаже на территории Сахалинской области.

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