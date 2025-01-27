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Камеры-шумомеры "Эфир", которые планируют установить на дорогах в Москве, прошли сертификацию

Камеры-шумомеры "Эфир", которые планируют установить на дорогах в Москве, прошли сертификацию

Власти Москвы готовятся к внедрению дорожных камер, замеряющих уровень шума проезжающего транспорта. Комплекс "Эфир" измеряющий уровень шума с видеофиксацией проезда транспортного средства прошел сертификацию, "Коммерсантъ" в понедельник, 27 января.

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