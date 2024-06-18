В Samsung пообещали в 2024 году дать услугу интеграции логики и памяти HBM

Услугу продвинутой упаковки микросхем оперативной памяти HBM и логики в вертикальный стек запланировала представить до конца года компания Samsung, 17 июня сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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