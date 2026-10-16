Вечером, после работы, меньше всего хочется придумывать очередной ужин — упростите задачу, делая базовые заготовки, из которых можно готовить в течение недели фото: ShutterstockКаждый вечер для многих начинается один и тот же квест: что приготовить, чтобы это было быстро, сытно и желательно понравилось всем членам семьи? А еще нужно заранее купить продукты и постараться ничего не забыть, иначе через два дня снова придется идти в магазин.