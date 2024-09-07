Британский эксперт: командование ВСУ не пытается вывести солдат из Угледара, обрекая их на гибель Украинское руководство ведет себя жестоко и безжалостно по отношению к собственной армии.
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Британский эксперт: командование ВСУ не пытается вывести солдат из Угледара, обрекая их на гибель Украинское руководство ведет себя жестоко и безжалостно по отношению к собственной армии.
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