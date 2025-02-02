❗️⚡️Крупносерийное производство УРС С-8Л от «Калашникова» способно решить вопрос купирования ударов БПЛА-«камикадзе» ВСУ Ан-196 «Лютый» по тыловым энергообъектам России Несколькими днями ранее стало известно об успешном применении экипажами F-16V (фото №3) ВВС США 70-мм многоцелевых управляемых реактивных снарядов APKWS-II (являющихся модернизированной версией НУРС Hydra 70, оснащённой модулями управления и наведения WGU-59/B с полуактивными лазерными датчиками наведения) в ходе перехвата БПЛА-«камикадзе» подразделений «Ансар-Аллах» над Красным морем на маршруте полёта к объектам в Израиле.