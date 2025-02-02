НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русское оружие

1 подписчик

❗️⚡️Крупносерийное производство УРС С-8Л от «Калашникова» способно решить вопрос купирования ударов БПЛА-«камикадзе» ВСУ Ан-196 «Лютый» по тыловым энергообъектам России Несколькими днями ранее стало известно об успешном применении экипажами F-16V (фото №3) ВВС США 70-мм многоцелевых управляемых реактивных снарядов APKWS-II (являющихся модернизированной версией НУРС Hydra 70, оснащённой модулями управления и наведения WGU-59/B с полуактивными лазерными датчиками наведения) в ходе перехвата БПЛА-«камикадзе» подразделений «Ансар-Аллах» над Красным морем на маршруте полёта к объектам в Израиле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх