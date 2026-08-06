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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус о новом контракте с «Реалом»: «8 лет на «Бернабеу» – слишком мало. Еще 6, и навсегда!»

Винисиус Жуниор высказался о продлении контракта с «Реалом». Ранее мадридский клуб объявил о подписании нового соглашения с бразильским вингером.

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