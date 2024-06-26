Белоусов указал Остину на опасность эскалации из-за поставок оружия США Украине

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в ходе состоявшегося телефонного разговора указал шефу Пентагона Ллойду Остину на опасность эскалации обстановки из-за поставок вооружений Соединенных Штатов Украине.
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