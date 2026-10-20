Среди стильных потребительских гаджетов, представленных на выставке IFA 2026 в Берлине, китайский тяжелый четвероногий робот продемонстрировал более широкий сдвиг в секторе искусственного интеллекта Китая: отечественные технологии выходят за пределы лабораторий и потребительских устройств, переходя к решению сложных задач в реальных условиях эксплуатации.
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