Вовремя предать — значит предвидеть!

В нашей стране Вторая мировая война чаще всего рассматривается через призму борьбы с фашизмом. На самом деле блоки стран, сошедшиеся в смертельном поединке на территории от Тихоокеанских островов на Востоке до Восточного побережья США на Западе, были далеко не столь.
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