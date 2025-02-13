«Морозко-new»: Ремейки киношедевров — это не про кино, это про заколачивание денег

Евгений BadComedian Баженов: «Если уж решили что-то переснять, переснимут и никого не спросят» Андрей Захарченко На фото: Мария Канунникова на съемках фильма «Морозко» (Фото: кадр из фильма «Морозко») В первые дни февраля на ряде отечественных новостных порталов появилась информация о том, что в нынешнем году будет начата работа по пересъемке сразу нескольких культовых художественных лент времен СССР — исторического фильма 1938 года «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, военной драмы 1959 года «Судьба человека» Сергея Бондарчука и сказки 1964 года «Морозко» Александра Роу.