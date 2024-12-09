Прогноз погоды в Крыму на 9 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 9 декабряВ Симферополе +16 и небольшой дождьВ Севастополе +17 и дождьВ Евпатории +13 и небольшой дождьВ Черноморском +12 и небольшой дождьВ Джанкое +8 и дождьВ Ялте +14 и облачно с прояснениямиВ Алуште +14 и облачно с прояснениямиВ Керчи +10 и облачно с прояснениям.