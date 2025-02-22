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  • petrabramovichg
    Так Гейропа и была истинной целью США.... нах им Окраина какая-то.Франция. Осталось...
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В Самаре диаспора вытерла о власть ноги

В Самаре диаспора вытерла о власть ноги

Одними видеокамерами бороться с незаконной миграцией и анклавами приезжих в российских городах не получится Фото: Владимир Гердо/ТАСС Ирина Мишина​ На улицах российских городов скоро появятся видеокамеры, которые начнут распознавать «этническую идентичность».

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Комментарии
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Александр Денисов
Цитата: &quot;... информация к размышлению для наших депутатов&quot;, это он слишком хорошо об этих деятелей подумал. У набранных депутатами единоросов мозг отсутствует напрочь, они &quot;кивалкины&quot; по команде...
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