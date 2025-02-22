Одними видеокамерами бороться с незаконной миграцией и анклавами приезжих в российских городах не получится Фото: Владимир Гердо/ТАСС Ирина Мишина На улицах российских городов скоро появятся видеокамеры, которые начнут распознавать «этническую идентичность».
В Самаре диаспора вытерла о власть ноги
Комментарии
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Александр Денисов
Цитата: "... информация к размышлению для наших депутатов", это он слишком хорошо об этих деятелей подумал. У набранных депутатами единоросов мозг отсутствует напрочь, они "кивалкины" по команде...
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