Британский посол вызван в МИД Ирана, сообщило агентство IRNA. "После продолжения обвинений британского правительства в адрес Ирана посол этой страны в Тегеране Саймон Шерклифф сегодня был вызван в МИД", - говорится в информации.
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