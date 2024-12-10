В «Яндекс. Картах» появился участок М12, который обходит Нижнекамск и Челны

На сервисе «Яндекс. Карты» появился участок М-12, который обходит Нижнекамск и Набережные Челны. Строительство дороги близится к завершению, и открытие запланировано на конец этого года, передает «НТР 24».
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