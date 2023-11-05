Мятеж в ВСУ: обманутые командирами морпехи пойдут на Киев?

Владимир Самборский

Грамодяне! Чем больше вас погибнет,тем больше пространства будет для родичей Зеленского (евреев), которые в условиях нестабильности в Израиле будут искать спасения в других странах. Будет отток евреев,а ваш Зеленский подготовит почву для их переселения на Украину. Ему "начальники" из США ( а правит там фактически еврейская мафия - самая богатая в мире) дали команду утилизировать хохлов и подготовить "почву" для такого переселения... Украина немного уступает Израилю по климату, но жить тут можно!!!