Стали известны подробности протестных настроений в одной из лучших бригад укровермахта Александр Ситников Фото: AP/TASS 36-я бригада ВСУ (морпехи) написала открытое письмо, как ее бойцов подло обманули отцы-командиры, которые приказали зачистить левый берег в Крынках и потом ждать подкрепление.
Мятеж в ВСУ: обманутые командирами морпехи пойдут на Киев?
Комментарии
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Владимир Самборский
Грамодяне! Чем больше вас погибнет,тем больше пространства будет для родичей Зеленского (евреев), которые в условиях нестабильности в Израиле будут искать спасения в других странах. Будет отток евреев,а ваш Зеленский подготовит почву для их переселения на Украину. Ему "начальники" из США ( а правит там фактически еврейская мафия - самая богатая в мире) дали команду утилизировать хохлов и подготовить "почву" для такого переселения... Украина немного уступает Израилю по климату, но жить тут можно!!!
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1 д.
Михаил Гаврилов
давно пора бы уже прозреть, если это не ложная информация...
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21 час.
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