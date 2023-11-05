БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мятеж в ВСУ: обманутые командирами морпехи пойдут на Киев?

Мятеж в ВСУ: обманутые командирами морпехи пойдут на Киев?

Стали известны подробности протестных настроений в одной из лучших бригад укровермахта Александр Ситников Фото: AP/TASS 36-я бригада ВСУ (морпехи) написала открытое письмо, как ее бойцов подло обманули отцы-командиры, которые приказали зачистить левый берег в Крынках и потом ждать подкрепление.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Грамодяне! Чем больше вас погибнет,тем больше пространства будет для родичей Зеленского (евреев), которые в условиях нестабильности в Израиле будут искать спасения в других странах. Будет отток евреев,а ваш Зеленский подготовит почву для их переселения на Украину. Ему &quot;начальники&quot; из США ( а правит там фактически еврейская мафия - самая богатая в мире) дали команду утилизировать хохлов и подготовить &quot;почву&quot; для такого переселения... Украина немного уступает Израилю по климату, но жить тут можно!!!
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1 д.
Михаил Гаврилов
давно пора бы уже прозреть, если это не ложная информация...
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21 час.

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