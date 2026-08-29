5 профессий, которые прокачивают тело не хуже спортзала

Некоторые профессии способны заметно изменить тело к лучшему без ежедневных тренировок в спортзале. Постоянная ходьба, перенос тяжестей и работа руками дают мышцам регулярную нагрузку.
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