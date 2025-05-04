Ресурсная сделка Вашингтона и Киева – прелюдия к Третьей мировой?

Вашингтон и Киев подписали-таки сделку по украинским ресурсам. Полного текста, правда, никто не видел, а то, чему позволили утечь в интернет, мало проясняет ситуацию и не отвечает на вопросы, как фактически будет осуществляться разработка украинских недр, которые так интересовали (хотя, на самом деле, может быть и нет, считают некоторые эксперты) американскую сторону.