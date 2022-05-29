Страна и люди

9 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Домнин
    Вот оно саморазоблачение: "И фактически только это вещание было одновременно глотком воздуха и окном в мир, так как п...Правящие элиты Ки...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Чтобы извлечь плутоний нужен целый химкомбинат и куда то девать отходы.ну а про обогащение урана вАаще молчу.Иран ско...ПЛУТОНИЕВЫЙ ПРИГО...
  • Natalya Obozovskaya
    Да, Украине нельзя доверять ни одной атомной станции, Всё Россия должна взять под свой контроль!ПЛУТОНИЕВЫЙ ПРИГО...

Насколько реализуемы цели спецоперации на Украине

Насколько реализуемы цели спецоперации на Украине

Вокруг развития спецоперации на Украине и реализации поставленных целей идет много споров, высказываются диаметрально противоположные точки зрения: от неизбежного сокрушительного разгрома Украины до провала операции и ухода с занятых территорий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх