Насколько реализуемы цели спецоперации на Украине

Вокруг развития спецоперации на Украине и реализации поставленных целей идет много споров, высказываются диаметрально противоположные точки зрения: от неизбежного сокрушительного разгрома Украины до провала операции и ухода с занятых территорий.
Вокруг развития спецоперации на Украине и реализации поставленных целей идет много споров, высказываются диаметрально противоположные точки зрения: от неизбежного сокрушительного разгрома Украины до провала операции и ухода с занятых территорий.
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