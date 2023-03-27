Нижегородская правда

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  • николай лебедев
    Молодцы нижегородцы!Автокран отправил...
  • Нина
    Уж сколько лет твердят о таком виде мошенничества всем, по "ящику" ежедневно, а "воз и ныне там"... Милые наши старик...Коллекторы террор...

Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии России! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! С момента своего создания Росгвардия стала одной из важнейших составляющих правоохранительной системы нашей страны.

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