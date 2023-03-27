Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии России! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! С момента своего создания Росгвардия стала одной из важнейших составляющих правоохранительной системы нашей страны.
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск национальной гвардии России! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! С момента своего создания Росгвардия стала одной из важнейших составляющих правоохранительной системы нашей страны.
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