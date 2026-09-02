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"СБУ – ГУР – 2:0": война спецслужб Зеленского обернулась кровью на улицах Киева

"СБУ – ГУР – 2:0": война спецслужб Зеленского обернулась кровью на улицах Киева

В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками украинских спецслужб. В результате есть погибшие и раненные.

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