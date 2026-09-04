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Царьград

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Что-то готовится. Спецназ экстренно возвращают на фронт

Что-то готовится. Спецназ экстренно возвращают на фронт

Украина экстренно возвращается на фронт бойцов спецназа. Генштаб ВСУ отозвал из отпуска военных из 4-го полка Сил специальных операций Украины.

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