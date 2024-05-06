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Никита Михалков обличил оскандалившихся чиновников: Компромат показали в "Бесогоне"

Никита Михалков обличил оскандалившихся чиновников: Компромат показали в "Бесогоне"

Режиссёр Никита Михалков обличил оскандалившихся чиновников, затронув тему войны. Компромат показали в эфире программы "Бесогон".

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Комментарии
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Надежда Белугина
У нас на севере реки тоже в низинах и с песчаными берегами. Но на них растут деревья, кустарники, которые прочно за годы переплетены корнями. Но когда реки разливаются, деревья подмывает вода, их с корнями вырывает из песчаной почвы и несёт по бурлящей реке. Как можно удержать кучу песка, не скреплённого цементом? Просто из песка получаются только куличики, которые лепят дети, зная, что они рассыплются. Им нравится игра. А тут судьбы и жизни людей подверглись риску.
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