Военнослужащие Южной группировки войск поздравили ветеранов в ДНР с Днем Победы

Военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, проживающих на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
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