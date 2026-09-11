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Секрет больше не скрыть: Россия впервые показала загадочное оружие Су-57

Секрет больше не скрыть: Россия впервые показала загадочное оружие Су-57

Су-57 получил новые средства поражения. С-71 «Монохром» и «Ковёр» впервые показали публике после боевых испытаний .

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