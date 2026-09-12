Ассошиэйтед Пресс: бывший сотрудник ЦРУ признал вину в хищении

Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш признал вину в деле о хищении государственных средств. В ходе обыска в его доме ФБР обнаружило золотые слитки на сумму 40 млн долларов.
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