Никола Йокич вошел в десятку лучших НБА по трипл-даблам в плей-фф

Центровой «Наггетс» Никола Йокич набрал 32 очка, 20 подборов и 10 передач в третьем матче серии с «Санз» (102:116, 0-3).
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