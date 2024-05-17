В Петербурге ударившая мужа ножом фотомодель получила условный срок

Осудили Лилию Судакову В Петербурге приговорил к 4 годам лишения свободы условно фотомодель Лилию Судакову по делу об убийстве мужа, ее действия переквалифицированы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.