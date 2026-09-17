Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему дальнобойщиков, перевозивших дроны ВСУ к российским аэродромам, спустя год отпустили из СИЗО

Почему дальнобойщиков, перевозивших дроны ВСУ к российским аэродромам, спустя год отпустили из СИЗО

БородинLIVE Новости 16 сентября 2026 года Московский городской суд освободил из-под стражи четырех дальнобойщиков, обвинявшихся в перевозке беспилотников для атаки на российские военные аэродромы.

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Nikolay

"Лучше отпустить сотню преступников, чем наказать одного невиновного". Если нет доказательств, человека сажать нельзя. Даже если кажется, что "он мог знать о чем-то".