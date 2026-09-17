Почему дальнобойщиков, перевозивших дроны ВСУ к российским аэродромам, спустя год отпустили из СИЗО

БородинLIVE Новости 16 сентября 2026 года Московский городской суд освободил из-под стражи четырех дальнобойщиков, обвинявшихся в перевозке беспилотников для атаки на российские военные аэродромы.
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Жаль водил. Но я бы добавил. Чтобы другие проверяли, что везут
Водитель обязан отвечать за груз и обязательно присутствовать при погрузке, как дети малые играются, стыдно за безответственность.
Наши менты в действии, что хочешь через всю страну провезешь))) только деньги в глазах мелькают))))
Мутная история…
Следствие продолжается. Ясно что требуется выяснить все детали с организацией перевозки, как дроны стартовали, значит была остановка в оговоренном месте и открыт доступ к ним.
"Лучше отпустить сотню преступников, чем наказать одного невиновного". Если нет доказательств, человека сажать нельзя. Даже если кажется, что "он мог знать о чем-то".