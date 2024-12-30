Руджм эль-Хири не обсерватория? Спутниковые данные меняют представление о древнем мегалите

А вы когда-нибудь задумывались, что скрывают древние руины, раскинувшиеся на бескрайних просторах? Оказывается, даже самые затерянные уголки нашей планеты могут поведать нам удивительные истории, стоит лишь взглянуть на них сверху.
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