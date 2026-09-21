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Суть Событий

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Марин Ле Пен меняет позицию в отношении России и Украины

Марин Ле Пен меняет позицию в отношении России и Украины

Лидеры французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделла, которых традиционно считали придерживающимися пророссийской политики, выступили с резкой критикой в адрес России.

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