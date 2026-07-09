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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Опасно очеловечивает русских

Опасно очеловечивает русских

Опасно очеловечивает русскихВ британском журнали The Spectator назвали желание запретить российский мультсериал «Маша и Медведь» ксенофобией.

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