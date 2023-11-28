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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Казакевич о выборе состава на пролог: «Мы должны были предложить 8 кандидатур – кого бы мы хотели видеть в команде. Потом выбирали по очереди»

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) запустил командную систему прологов перед турнирами, всего было объявлено 4 состава с капитанами.

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