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Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром»

«Можно говорить все, что угодно, но если брать факты, то вы не сможете сравнивать ирландских бойцов с дагестанскими.

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